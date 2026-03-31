Zelensky scelle des accords « historiques » dans le Golfe et exporte le savoir-faire ukrainien contre les drones

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé que plusieurs accords de coopération en matière de sécurité avaient été conclus ou étaient en cours de finalisation lors de sa tournée dans les pays du Golfe. Cette visite s’inscrit dans une stratégie visant à renforcer les partenariats de Kyiv dans un contexte de recomposition des équilibres sécuritaires au Moyen-Orient.

Au cœur des discussions, l’Ukraine a mis en avant son expertise dans la lutte contre les attaques de drones, un savoir-faire développé au fil de la guerre contre la Russie. Kyiv entend capitaliser sur cette expérience pour proposer des solutions concrètes à des pays confrontés à des menaces similaires.

Volodymyr Zelensky a notamment souligné l’expérience acquise face à l’utilisation de drones de conception iranienne par les forces russes. Cette connaissance opérationnelle, forgée sur le terrain, est désormais présentée comme un atout stratégique que l’Ukraine souhaite partager avec ses partenaires du Golfe.

Selon le président ukrainien, des accords qualifiés d’« historiques » ont été conclus avec l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le Qatar. Ces partenariats pourraient inclure des volets de coopération technologique, de formation et de partage de renseignements en matière de défense.

Parallèlement, des discussions sont en cours avec la Jordanie et le Koweït, tandis que le Bahreïn et Oman ont exprimé leur intérêt pour une coopération similaire. Cette dynamique témoigne d’un élargissement progressif des relations de l’Ukraine avec les monarchies du Golfe.

Au-delà du volet militaire, cette tournée traduit une volonté plus large de renforcer les liens diplomatiques et économiques entre Kyiv et les pays de la région. L’Ukraine cherche ainsi à diversifier ses alliances, alors que le soutien occidental demeure essentiel mais exposé à des incertitudes.

Dans un contexte de tensions régionales accrues, notamment en lien avec les rivalités impliquant l’Iran, Kyiv tente de s’imposer comme un partenaire crédible en matière de sécurité. Pour Volodymyr Zelensky, ces accords pourraient contribuer à renforcer à la fois la stabilité régionale et la position internationale de l’Ukraine.