Vers une percée historique ? Trump affirme qu’un accord de paix avec l’Iran pourrait être signé dès ce week-end

Le président américain Donald Trump a déclaré que les États-Unis et l’Iran pourraient conclure un accord de paix dès ce week-end, une annonce qui laisse entrevoir la possibilité d’un tournant majeur dans un conflit qui dure depuis trois mois.

Selon Trump, les négociations entre les deux pays ont atteint un stade avancé et impliquent des discussions de haut niveau. Il a également affirmé que plusieurs acteurs de la région soutenaient largement les efforts diplomatiques en cours, estimant qu’un consensus se dessinait autour d’un règlement du conflit.

Si l’accord est signé, il permettrait notamment la réouverture du trafic maritime dans le Détroit d’Ormuz, une voie stratégique par laquelle transite une part importante du commerce mondial de pétrole et de gaz. Les perturbations dans cette zone ont fortement contribué à la hausse des prix de l’énergie observée ces derniers mois.

D’après l’agence de presse iranienne Fars, les autorités de Téhéran devraient approuver l’accord. Plusieurs sources citées par Reuters indiquent que les discussions se sont intensifiées ces derniers jours malgré les affrontements militaires et les tensions persistantes entre les deux pays.

Le conflit, qui a fait des milliers de morts depuis son déclenchement il y a trois mois, a profondément déstabilisé la région et alimenté les inquiétudes des marchés internationaux. Les conséquences économiques se sont fait sentir bien au-delà du Moyen-Orient, notamment à travers la flambée des coûts énergétiques.

Une signature dans les prochains jours constituerait la plus importante avancée diplomatique depuis le début des hostilités. Toutefois, plusieurs détails restent à finaliser et les observateurs restent prudents tant qu’aucun accord officiel n’aura été annoncé par les deux gouvernements.