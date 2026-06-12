Un gigantesque centre d’arnaques en ligne stoppé in extremis : le Vietnam frappe un réseau criminel international

Les autorités vietnamiennes ont annoncé avoir démantelé un groupe criminel soupçonné de préparer la mise en place d’un vaste centre d’escroqueries en ligne dans le pays. Cette opération intervient alors que les réseaux de fraude numérique poursuivent leur expansion à travers l’Asie du Sud-Est.

Selon le ministère vietnamien de la Sécurité publique, la police de la province de Phu Tho a mis fin aux activités d’un réseau transnational lié à des organisations de fraude en ligne opérant depuis le Cambodge. Les enquêteurs affirment avoir empêché la création de ce qui devait devenir une importante plateforme d’escroqueries visant des victimes par internet.

Quatre personnes ont été arrêtées dans le cadre de l’enquête. Parmi elles figurent un ressortissant chinois ainsi que trois citoyens vietnamiens. Les autorités estiment que ces individus jouaient un rôle clé dans l’organisation et la préparation des opérations du groupe.

D’après les enquêteurs, les suspects avaient déjà loué plusieurs complexes hôteliers, villas et fermes-auberges situés à Hanoï ainsi que dans les provinces de Lao Cai et de Phu Tho. Ces sites devaient servir à héberger des dizaines de personnes recrutées pour participer aux futures activités frauduleuses.

Les autorités ont également indiqué qu’un grand nombre des individus impliqués avaient auparavant travaillé dans des centres d’escroquerie installés au Cambodge. Ces structures sont régulièrement accusées de mener des arnaques sophistiquées à l’échelle internationale, souvent via les réseaux sociaux, les applications de messagerie ou de faux investissements en ligne.

Lors des perquisitions, la police a saisi des dizaines d’ordinateurs ainsi que des centaines de téléphones portables et d’appareils de connexion à internet. Selon les autorités, l’infrastructure technique nécessaire aux opérations frauduleuses était pratiquement prête et le centre devait entrer en activité prochainement.

Cette affaire illustre l’inquiétude croissante des gouvernements de la région face à la prolifération des réseaux de cybercriminalité. Ces organisations, souvent transfrontalières, déplacent régulièrement leurs activités d’un pays à l’autre afin d’échapper aux autorités, tout en ciblant des victimes dans le monde entier.