Ukraine : Zelensky affirme que Washington conditionne son soutien à un abandon du Donbass

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé que les États-Unis proposaient des garanties de sécurité à l’Ukraine en échange d’une renonciation à la région du Donbass, actuellement occupée en partie par la Russie.

Selon lui, une telle concession représenterait un risque majeur pour la sécurité du pays, en fragilisant sa ligne de défense face aux forces russes.

Zelensky a mis en garde contre les conséquences stratégiques d’un abandon territorial, estimant qu’il pourrait encourager de nouvelles avancées de Moscou.

Malgré ces tensions, le dirigeant ukrainien a remercié le président américain Donald Trump pour avoir maintenu les livraisons d’armes à Kiev, en dépit de l’engagement militaire des États-Unis dans d’autres conflits, notamment au Moyen-Orient.

Il a également souligné les progrès réalisés par l’Ukraine dans le développement de ses propres capacités militaires, notamment dans la production de missiles et de drones.

Ces avancées permettent à Kiev de mieux répondre aux frappes aériennes russes et de renforcer son autonomie stratégique.

Cette révélation intervient dans un contexte de guerre prolongée, où les discussions sur un éventuel règlement du conflit restent sensibles et complexes.

Elle met en lumière les dilemmes auxquels sont confrontés les alliés occidentaux, entre soutien militaire à l’Ukraine et recherche d’une issue diplomatique.

Le statut du Donbass demeure ainsi au cœur des négociations, symbolisant les enjeux territoriaux et sécuritaires majeurs du conflit.