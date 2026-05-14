Ukraine : l’ancien bras droit de Zelensky arrêté dans une vaste affaire de corruption

L’ancien chef de cabinet du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a été placé en détention jeudi dans le cadre d’une importante enquête pour corruption et blanchiment d’argent. Cette affaire marque l’une des investigations les plus sensibles visant l’entourage proche du pouvoir ukrainien depuis le début de la guerre.

Andriy Yermak est accusé par les enquêteurs d’avoir participé à un système de blanchiment portant sur environ 10,5 millions de dollars à travers un projet immobilier à Kiev. L’ancien haut responsable nie l’ensemble des accusations portées contre lui.

Les autorités ukrainiennes l’avaient officiellement désigné comme suspect lundi dans une affaire de corruption à plusieurs volets qui secoue le pays depuis plusieurs mois. L’enquête alimente la colère d’une partie de la population, déjà éprouvée par la guerre et préoccupée par la persistance de la corruption au plus haut niveau de l’État.

Le tribunal anticorruption ukrainien a fixé une caution de 140 millions de hryvnias, soit environ 3,2 millions de dollars, permettant une éventuelle libération provisoire d’Andriy Yermak dans l’attente de la suite de la procédure judiciaire.

L’arrestation de cet ancien proche collaborateur de Volodymyr Zelensky représente une étape majeure dans la campagne anticorruption menée par Kiev. Les autorités ukrainiennes cherchent à démontrer leur volonté de réformer les institutions alors que le pays poursuit son objectif d’adhésion à l’Union européenne.

Andriy Yermak avait récemment quitté ses fonctions dans le cadre d’un remaniement gouvernemental destiné à restaurer la confiance dans la présidence ukrainienne. Cette affaire risque toutefois d’accentuer les tensions politiques internes dans un pays confronté simultanément à la guerre et à de fortes pressions économiques et sociales.