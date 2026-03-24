Ukraine : une attaque massive de drones russes en plein jour fait plusieurs morts

Une attaque d’une ampleur exceptionnelle menée par la Russie en plein jour a frappé plusieurs villes ukrainiennes, faisant au moins trois morts et des dizaines de blessés.

À Lviv, dans l’ouest du pays, un bâtiment situé dans le centre historique a été incendié après l’impact d’un drone, dans une zone proche de sites classés au patrimoine de l’UNESCO.

Selon l’armée de l’air ukrainienne, plus de 550 drones ont été lancés en pleine journée, une évolution notable par rapport aux tactiques habituelles de Moscou, qui privilégiait jusqu’ici des frappes nocturnes.

Cette offensive s’inscrit dans une séquence d’attaques particulièrement intenses, avec près de 1 000 drones et plusieurs dizaines de missiles tirés sur l’Ukraine en l’espace de 24 heures.

La veille au soir, une autre vague de frappes avait déjà fait cinq morts, portant le bilan global à un niveau particulièrement élevé.

Face à cette escalade, le président Volodymyr Zelensky a appelé à renforcer la pression internationale sur la Russie, estimant que l’ampleur des attaques démontre l’absence de volonté de mettre fin au conflit.

Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent l’impact de drones dans des zones urbaines, tandis que la Pologne a indiqué avoir fait décoller des avions de chasse en réponse à la proximité des frappes avec sa frontière.

Cette intensification des bombardements souligne la poursuite d’une guerre à haute intensité, marquée par une utilisation croissante de drones à longue portée.