Ukraine-Russie : scepticisme autour de la trêve pascale, jugée insuffisante pour une paix durable

La trêve de 32 heures annoncée pour Pâques orthodoxe entre la Russie et l’Ukraine suscite peu d’espoir d’une paix durable, tant du côté des dirigeants que des populations.

Le président russe Vladimir Poutine a décrété ce cessez-le-feu temporaire, prévu du samedi après-midi jusqu’à dimanche minuit, à l’occasion des célébrations religieuses. Une initiative que Kiev a accepté de respecter.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a toutefois appelé à prolonger cette trêve et à reprendre de véritables négociations pour mettre fin au conflit.

Malgré cette ouverture, les perspectives d’un accord restent limitées. L’Ukraine continue de rejeter les exigences russes, notamment toute cession de territoires en échange d’une paix, un point de blocage majeur dans les discussions.

De son côté, le Kremlin affirme viser une paix durable plutôt qu’un simple cessez-le-feu temporaire, tout en minimisant les signaux d’une reprise imminente des négociations.

Sur le terrain, comme dans les rues de Kyiv ou de Moscou, les habitants expriment leur scepticisme quant à la portée réelle de cette trêve, perçue davantage comme un geste symbolique que comme une avancée concrète.

Cette pause intervient dans un contexte où les combats se poursuivent depuis des mois sans percée décisive, et où les positions des deux camps restent profondément antagonistes.

Ainsi, malgré cette brève accalmie liée à Pâques, les espoirs d’une désescalade durable apparaissent limités, laissant planer l’incertitude sur l’évolution du conflit dans les semaines à venir.