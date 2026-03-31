Ukraine : polémique après les propos du patron de Rheinmetall sur les drones « faits par des ménagères »

Une controverse a éclaté entre l’Ukraine et le groupe allemand Rheinmetall après des déclarations jugées méprisantes sur les capacités technologiques ukrainiennes.

Le PDG de l’entreprise, Armin Papperger, a décrit l’innovation ukrainienne dans le domaine des drones comme une technologie « de base », pouvant être assemblée par des « ménagères dans leurs cuisines ».

Ces propos ont suscité une vive réaction à Kyiv, où les drones sont considérés comme un élément central de l’effort de guerre contre la Russie.

Le président Volodymyr Zelensky a répondu avec ironie : « Si chaque femme au foyer en Ukraine peut réellement fabriquer des drones, alors chaque femme au foyer en Ukraine peut être PDG de Rheinmetall ».

Pour les autorités ukrainiennes, ces technologies, souvent développées rapidement et à moindre coût, ont permis de compenser l’avantage militaire russe et de frapper des cibles stratégiques.

Cette polémique met en lumière deux visions de l’innovation militaire : d’un côté, des systèmes industriels lourds et coûteux ; de l’autre, des solutions flexibles, adaptables et produites en masse.

Face à la controverse, Rheinmetall a affirmé respecter pleinement l’Ukraine et son rôle dans le conflit, cherchant à apaiser les tensions.

Cet épisode souligne l’importance croissante des drones dans les conflits modernes, mais aussi la fierté nationale ukrainienne autour de cette capacité devenue stratégique.

Dans un contexte de guerre prolongée, ces divergences de perception illustrent les enjeux technologiques et symboliques qui accompagnent désormais les affrontements militaires.