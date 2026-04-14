Trump menace de détruire tout navire iranien s’approchant du blocus américain

Le président des États-Unis, Donald Trump, a averti lundi que tout navire d’attaque rapide iranien s’approchant du dispositif de blocus maritime américain serait « éliminé », marquant une nouvelle escalade verbale dans le conflit avec l’Iran.

S’exprimant depuis Washington, Donald Trump a affirmé que les États-Unis ne permettraient pas à Téhéran d’« extorquer le monde », dans un contexte de tensions croissantes autour des routes maritimes stratégiques du Golfe. Il a confirmé que le blocus visant les navires entrant et sortant des ports iraniens était désormais en vigueur.

Cette mesure s’inscrit dans une stratégie plus large de pression militaire et économique sur l’Iran, après l’échec des négociations visant à instaurer un cessez-le-feu. Elle concerne notamment les zones sensibles proches du détroit d’Ormuz, crucial pour le commerce mondial de l’énergie.

Les propos du président américain renforcent les inquiétudes d’une escalade militaire directe dans la région, où les forces navales des deux pays opèrent à proximité. Les navires rapides iraniens, souvent utilisés pour des opérations asymétriques, constituent un point de friction régulier avec les forces américaines.

Cette déclaration intervient alors que les marchés pétroliers restent sous tension et que plusieurs pays appellent à la désescalade. Toute confrontation en mer pourrait avoir des conséquences immédiates sur les approvisionnements énergétiques mondiaux.

Dans ce contexte, les menaces explicites de Washington illustrent la détérioration rapide de la situation sécuritaire dans le Golfe, faisant craindre un embrasement aux répercussions internationales majeures.