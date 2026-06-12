Trump et ses alliés cherchent à faire annuler ses procédures de destitution

Le président américain Donald Trump et plusieurs de ses alliés politiques font pression sur des législateurs pour tenter d’adopter une résolution visant à annuler les procédures de destitution engagées contre lui lors de son premier mandat, selon un responsable de la Maison Blanche cité par Reuters.

Cette initiative, rapportée initialement par le Wall Street Journal, s’inscrit dans une stratégie politique visant à remettre en cause les deux mises en accusation votées par la Chambre des représentants contre Donald Trump entre 2019 et 2021.

La première procédure l’accusait d’abus de pouvoir dans ses échanges avec l’Ukraine. La seconde, adoptée après l’assaut du Capitole le 6 janvier 2021, portait sur l’incitation à l’insurrection. Dans les deux cas, Donald Trump avait été acquitté par le Sénat.

L’idée défendue par ses soutiens consiste à adopter une résolution symbolique ou législative visant à “annuler” ces procédures, une démarche sans précédent dans l’histoire politique américaine et dont la portée juridique reste incertaine.

La Maison Blanche n’a pas détaillé les modalités exactes du plan évoqué, tandis que les démocrates dénoncent déjà une tentative de réécriture des événements liés aux crises politiques du premier mandat Trump.