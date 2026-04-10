Trump envisage de retirer des troupes américaines d’Europe, tensions accrues avec les alliés de l’OTAN

Le président des États-Unis, Donald Trump, étudie la possibilité de retirer une partie des forces américaines stationnées en Europe, selon des sources proches de la Maison-Blanche.

Ces discussions internes interviennent dans un contexte de tensions croissantes avec les alliés de l’OTAN, que Donald Trump accuse de ne pas en faire suffisamment pour sécuriser des zones stratégiques, notamment le détroit d’Ormuz.

Le président américain a également exprimé son mécontentement face au manque de soutien de certains partenaires européens sur des dossiers sensibles, renforçant son discours critique envers l’alliance transatlantique.

Le dispositif militaire américain en Europe constitue un pilier de la sécurité du continent depuis des décennies, avec des dizaines de milliers de soldats déployés, notamment en Allemagne, en Pologne et dans les pays baltes.

Une réduction de cette présence pourrait avoir des conséquences majeures sur l’équilibre sécuritaire européen, alors que la guerre en Ukraine et les tensions avec la Russie continuent de peser sur la stabilité régionale.

Cette réflexion s’inscrit également dans une volonté plus large de redéfinir les priorités stratégiques américaines, en mettant davantage l’accent sur d’autres zones jugées cruciales.

Les discussions restent à un stade préliminaire et aucune décision officielle n’a encore été annoncée, mais elles alimentent déjà les inquiétudes parmi les alliés européens.

Dans ce contexte, un éventuel retrait partiel des troupes américaines pourrait accentuer les divisions au sein de l’OTAN et relancer le débat sur l’autonomie stratégique de l’Europe.