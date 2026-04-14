Trump attaque Meloni et fracture un axe clé entre Washington et Rome

Le président américain Donald Trump a vivement critiqué la Première ministre italienne Giorgia Meloni, affirmant être « choqué » par son attitude et dénonçant un manque de courage, dans une déclaration qui marque une rupture notable entre deux alliés proches.

Dans une interview accordée à un média italien, Donald Trump a reproché à Giorgia Meloni d’avoir changé d موقف, estimant qu’elle était « très différente » de ce qu’il pensait. Cette attaque intervient après que la dirigeante italienne a pris ses distances avec Washington, notamment en critiquant les propos du président américain visant le pape.

Giorgia Meloni avait qualifié d’« inacceptables » les attaques verbales contre le souverain pontife, une prise de position rare qui a contribué à tendre les relations entre Italie et les États-Unis.

Le désaccord porte également sur des enjeux stratégiques, notamment la situation dans le détroit d’Ormuz. Donald Trump reproche à Rome de ne pas soutenir les efforts américains pour sécuriser cette voie maritime cruciale, dans un contexte de tensions accrues avec l’Iran.

Malgré ces critiques, la classe politique italienne s’est largement rangée derrière Giorgia Meloni. Des responsables de différents partis, dont le ministre des Affaires étrangères Antonio Tajani, ont publiquement soutenu la cheffe du gouvernement face aux attaques venues de Washington.

Cet épisode souligne les fractures croissantes entre alliés occidentaux, sur fond de désaccords stratégiques et diplomatiques liés aux crises au Moyen-Orient et aux relations internationales plus larges.