Trump affirme que la guerre contre l’Iran pourrait durer encore plusieurs semaines et assure que Washington a « déjà gagné »

Le président américain Donald Trump a déclaré que le conflit avec l’Iran pourrait se prolonger encore deux à trois semaines, tout en affirmant que les États-Unis avaient d’ores et déjà remporté la guerre sur le plan militaire.

Lors d’une interview téléphonique accordée à un animateur radio, Donald Trump a estimé que « le temps n’est pas essentiel » pour Washington, laissant entendre que les opérations pourraient se poursuivre sans calendrier précis. Il a également refusé de dire clairement si le cessez-le-feu avec Téhéran était toujours en vigueur.

Interrogé sur une possible reprise des hostilités après des tirs iraniens signalés contre les Émirats arabes unis, le président américain a déclaré que, « d’une manière ou d’une autre », les États-Unis étaient en train de gagner. Il a ajouté que deux scénarios étaient possibles : soit un accord favorable serait conclu, soit une victoire militaire serait obtenue sans difficulté.

Donald Trump a également affirmé que les forces américaines avaient infligé de lourdes pertes navales à l’Iran, évoquant la destruction de nombreux navires. Il a indiqué que huit embarcations rapides armées avaient encore été neutralisées récemment.

Le président a par ailleurs assuré que les États-Unis exerçaient un contrôle sur le détroit d’Ormuz, tout en reconnaissant les risques persistants pour la navigation maritime, notamment la menace de mines pouvant cibler des navires de grande valeur.

Dans ses déclarations, il a également évoqué la situation intérieure iranienne, suggérant que des civils pourraient s’armer et se retourner contre les autorités, sans fournir de précisions supplémentaires.

Ces propos interviennent alors que les tensions régionales restent élevées depuis le début des frappes américaines et israéliennes contre l’Iran le 28 février. Malgré un cessez-le-feu instauré le 8 avril grâce à une médiation pakistanaise et prolongé depuis, aucun accord durable n’a encore été trouvé entre les parties.