Le ministre des Affaires étrangères de l’Iran, Abbas Araqchi, a assuré qu’il n’existait « aucun problème » concernant l’état de santé du nouveau guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei, démentant des déclarations de responsables américains évoquant une blessure grave.

Dans une interview accordée à la chaîne MSNBC, Araqchi a rejeté les affirmations du secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, qui avait déclaré la veille que le dirigeant iranien avait été blessé et probablement défiguré lors des frappes récentes.

Les autorités iraniennes affirment que Mojtaba Khamenei exerce normalement ses fonctions, malgré les spéculations apparues après les bombardements menés par les États-Unis et Israël contre des cibles iraniennes dans le cadre du conflit régional en cours.

Mojtaba Khamenei a été désigné guide suprême après la mort de son père, Ali Khamenei, tué lors des premières frappes américaines et israéliennes contre l’Iran à la fin du mois de février.

Depuis le début du conflit, les tensions entre Téhéran et Washington se sont fortement aggravées, les deux camps échangeant régulièrement des accusations et des menaces. Les déclarations sur l’état de santé du nouveau dirigeant iranien s’inscrivent dans cette guerre d’information qui accompagne les affrontements militaires.