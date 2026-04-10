Taïwan : Xi Jinping durcit le ton et exclut toute indépendance lors d’une rencontre avec l’opposition

Le président chinois Xi Jinping a réaffirmé que la Chine ne tolérerait « absolument pas » l’indépendance de Taïwan, lors d’une rencontre avec une figure majeure de l’opposition taïwanaise en visite à Pékin.

Cette déclaration a été faite à l’occasion d’un entretien avec Cheng Li-wun, présidente du Kuomintang (KMT), principal parti d’opposition de l’île. Celle-ci effectue un déplacement présenté comme une « mission de paix » visant à réduire les tensions dans le détroit de Taïwan.

Xi Jinping a appelé à intensifier les efforts en faveur de la « réunification », accusant implicitement les autorités actuelles de Taïwan d’être responsables de la dégradation de la situation sécuritaire dans la région.

Pékin refuse toujours de dialoguer avec le président taïwanais Lai Ching-te, issu d’un camp politique favorable à une affirmation de l’identité taïwanaise, ce qui complique davantage toute perspective de négociation officielle.

Cette rencontre intervient dans un contexte de pressions militaires accrues de la Chine autour de l’île, avec des manœuvres régulières visant à démontrer sa capacité de dissuasion.

Le déplacement de Cheng Li-wun souligne toutefois l’existence de canaux alternatifs de dialogue, Pékin privilégiant les échanges avec l’opposition taïwanaise jugée plus ouverte à un rapprochement.

La question du statut de Taïwan reste l’un des principaux points de tension en Asie, avec des implications majeures pour la stabilité régionale et les relations internationales.

Les propos de Xi Jinping confirment la ligne dure de Pékin, qui exclut toute forme d’indépendance et continue de privilégier une réunification, par la pression diplomatique ou militaire si nécessaire.