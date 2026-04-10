Taïwan sous pression militaire : Pékin multiplie les manœuvres tout en dialoguant avec l’opposition

Les autorités de Taïwan ont signalé une intensification notable des activités militaires chinoises autour de l’île, avec une présence accrue de navires et d’avions de guerre ces dernières semaines.

Dans le même temps, la Chine poursuit une stratégie parallèle en accueillant sur son territoire une figure de l’opposition taïwanaise pour des discussions présentées comme une « mission de paix », illustrant une double approche mêlant pression militaire et ouverture politique ciblée.

Les forces armées chinoises opèrent désormais quasi quotidiennement autour de Taïwan, dans ce que Taipei considère comme une démonstration de force destinée à accroître la pression sur le gouvernement en place.

Cette montée en puissance intervient alors que le Parlement taïwanais a récemment bloqué certains projets de dépenses militaires du gouvernement, un élément susceptible d’affaiblir les capacités de défense de l’île dans un contexte de tensions croissantes.

Pékin privilégie le dialogue avec l’opposition taïwanaise, jugée plus favorable à un rapprochement, tout en refusant tout contact officiel avec les autorités actuelles dirigées par le président Lai Ching-te.

Cette stratégie vise à isoler le pouvoir en place à Taipei tout en maintenant une pression constante, tant sur le plan militaire que diplomatique.

La situation dans le détroit de Taïwan reste ainsi particulièrement volatile, avec des risques d’escalade liés à la fréquence des manœuvres militaires et à l’absence de dialogue direct entre les gouvernements des deux rives.

Dans ce contexte, l’équilibre entre démonstration de force et tentatives de négociation indirectes illustre la complexité des relations entre Pékin et Taipei, au cœur des tensions géopolitiques en Asie.