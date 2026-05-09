Sous la menace ukrainienne, la Russie organise un défilé militaire du 9-Mai fortement réduit

La Russie organise samedi un défilé du Jour de la Victoire considérablement réduit, sur fond de fortes inquiétudes liées à la guerre en Ukraine et à la menace d’éventuelles attaques contre le territoire russe.

La parade du 9 mai, organisée chaque année sur la Place Rouge à Moscou, reste l’une des célébrations nationales les plus importantes du pays. Elle commémore la victoire de l’Union soviétique contre l’Allemagne nazie lors de la Seconde Guerre mondiale et rend hommage aux quelque 27 millions de citoyens soviétiques morts durant le conflit.

Mais cette édition 2026 marque une rupture importante avec les démonstrations de puissance militaire habituelles. Aucun char ni équipement militaire lourd ne doit défiler cette année sur les pavés de la Place Rouge, alors que les autorités russes redoutent des frappes ukrainiennes.

Le président Vladimir Poutine doit néanmoins prononcer un discours devant les forces armées et déposer des fleurs sur la tombe du Soldat inconnu, tandis que des avions de chasse survoleront le Kremlin.

Cette célébration intervient alors que Moscou et Kiev ont accepté un cessez-le-feu temporaire de trois jours annoncé par le président américain Donald Trump. Malgré cette trêve, les tensions restent extrêmement fortes et les deux camps continuent de s’accuser mutuellement de violations.

Plus de quatre ans après le début de l’invasion russe, la guerre en Ukraine continue de peser lourdement sur la société russe. Les inquiétudes de la population grandissent face à un conflit devenu le plus meurtrier en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale.

Longtemps utilisée pour afficher la puissance militaire du pays, notamment à travers l’exposition de missiles nucléaires et de blindés, la parade du 9-Mai apparaît désormais comme le reflet d’une Russie sous pression sécuritaire et engagée dans une guerre dont l’issue reste incertaine.