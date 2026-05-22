Socotra… une île résiliente au sud du Yémen, mais plongée dans « l’obscurité »

Dans le sud du Yémen, les îles de l’archipel de Socotra, situées dans l’océan Indien, vivent au rythme de profondes mutations politiques et sociales à tous les niveaux, alors même que les crises humanitaires qui ravagent le Yémen dans son ensemble se sont intensifiées ces derniers mois.

L’archipel se situe dans l’océan Indien, entre le golfe d’Aden, le canal de Guardafui et la mer d’Arabie, à proximité de routes maritimes stratégiques. L’île principale de Socotra, la plus vaste des six îles de l’archipel, représente à elle seule près de 95 % de sa superficie totale.

Dans une vidéo publiée par l’activiste Saïd Hadharhi, les rues de Socotra apparaissent animées la nuit, mais plongées dans une obscurité totale en raison des coupures d’électricité : seuls les phares des voitures et des motos éclairent encore l’archipel.

L’activiste a accompagné la vidéo de ce commentaire : « Un échec retentissant dans l’archipel de Socotra et une dégradation de l’ensemble des services qui étaient fournis gratuitement jusqu’au mois de janvier dernier, avant la prise de contrôle de l’île et des provinces du sud par des forces affiliées à l’Arabie saoudite. Dans les autres îles également, nous perdons chaque jour des vies en raison de l’absence de services de santé, malgré la présence saoudienne, tandis que les autorités restent silencieuses et acceptent ce qui se passe. »

Cette publication intervient après l’appel lancé par « l’Initiative des jeunes de Socotra pour la préservation et le développement », dénonçant « la détérioration des conditions de vie et des services dans le gouvernorat de l’archipel de Socotra, désormais parvenues à des niveaux sans précédent et laissant présager une catastrophe humanitaire et environnementale imminente, dans un climat de silence et de relâchement injustifiés de la part des autorités concernées ».

Dans un communiqué, l’initiative a déclaré : « L’archipel, joyau du patrimoine naturel mondial, traverse aujourd’hui des crises multiples qui étouffent la vie des citoyens et détruisent son environnement unique. La grave pénurie de carburant et de produits pétroliers s’est aggravée, tout comme l’absence de gaz domestique, parallèlement aux coupures répétées de courant qui plongent la capitale Hadibo et les autres régions de l’archipel dans une obscurité totale. »

Le communiqué ajoute que cette souffrance est aggravée par « les perturbations constantes des vols à destination et en provenance de l’archipel, la flambée vertigineuse des prix des billets ainsi que les difficultés à s’en procurer, transformant les déplacements pour soins médicaux, études ou besoins essentiels en un rêve inaccessible ».

Crises multiples

Parallèlement, Socotra connaît une vague de protestations et de revendications sociales dans plusieurs institutions publiques, notamment de la part d’enseignants et de fonctionnaires réclamant le versement de salaires et de primes en retard.

Selon des sites yéménites, les manifestants affirment que la rétention continue des salaires affecte négativement le processus éducatif ainsi que la stabilité psychologique et matérielle des enseignants, dans un contexte économique particulièrement difficile pour les familles de la province.

Des enseignants ont indiqué que « les retards de paiement ont plongé nombre d’entre eux dans des conditions de vie extrêmement dures, alors même qu’ils continuent d’assurer leur mission éducative malgré l’absence de revenus », appelant à « verser rapidement tous les arriérés et à mettre fin à ce qu’ils décrivent comme une lenteur et une bureaucratie ayant lourdement pesé sur eux ces derniers mois ».

Ils ont également souligné que les primes constituent « un droit légitime qui ne saurait faire l’objet de reports ou d’ignorance », ajoutant que l’enseignant est désormais incapable de subvenir aux besoins les plus élémentaires de sa famille, tandis que les promesses se poursuivent sans mesures concrètes sur le terrain.

Les protestataires ont averti que la poursuite de l’ignorance de leurs revendications conduirait à une nouvelle escalade dans les prochaines semaines, appelant les autorités compétentes à répondre rapidement à leurs demandes et à rendre justice aux enseignants, qu’ils considèrent comme le pilier fondamental du système éducatif.

Des militants du sud du Yémen dénoncent également le recul, voire l’absence, de nombreux services, notamment les liaisons et transports entre l’île d’Abd al-Kuri et Socotra durant les saisons de mousson, critiquant l’intervention saoudienne qu’ils qualifient d’occupation.

Dans ce contexte, le journaliste socotri Abdallah Badahan affirme que Socotra « demeure en dehors du cadre d’une stabilité complète », appelant le Conseil présidentiel de direction et la coalition dirigée par l’Arabie saoudite à assumer leurs responsabilités et à œuvrer pour la protection de la province et de ses habitants.

À Hadramout, la situation ne diffère guère. Les Jeunes révolutionnaires de Hadramout dans la vallée et le désert ont déclaré que la province faisait face à « une politique d’affamement et de soumission exercée contre les habitants de Hadramout en général, et ceux de la vallée et du désert en particulier, à travers l’effondrement total des services de base garantis par la loi et la Constitution ».

Dans un communiqué, ils ont ajouté : « Le citoyen hadrami est désormais broyé quotidiennement entre le marteau de l’absence des services et l’enclume de la cherté de la vie. Nous assistons à des coupures répétées de courant pendant de longues heures sans aucune justification convaincante, aggravées par une hausse provocatrice et injuste des tarifs de consommation électrique malgré la quasi-inexistence du service. Cette souffrance s’accompagne d’une crise étouffante et d’une pénurie totale de produits pétroliers — essence, diesel et gaz domestique — ainsi que d’une flambée exorbitante de leurs prix lorsqu’ils sont disponibles. »

Le communiqué insiste sur le fait que « tout cela se produit dans un contexte d’absence totale de contrôle et d’un manquement flagrant du gouvernement et des autorités de facto à leurs devoirs de protection des citoyens ».

La carte des Houthis

Dans le même temps, le journaliste Salah Ben Laghbar estime que « la prise de contrôle des Houthis a servi de porte d’entrée à l’intervention saoudienne et constitue une carte gagnante entre les mains de Riyad. À plusieurs reprises, cette carte a failli tomber, mais Riyad a empêché sa chute. Aujourd’hui, le royaume contrôle 70 % du territoire yéménite et le dirige à sa guise ; ses revenus sont versés à la Banque nationale saoudienne. »

Dans une publication sur les réseaux sociaux, il ajoute que l’Arabie saoudite « s’est étendue dans la région d’al-Kharakhir et aux frontières du Hadramout sur 65 kilomètres en cinq mois, et contrôle des zones pétrolières sans permettre à quiconque de savoir ce qui s’y passe ». Il poursuit : « Riyad impose une tutelle et une domination totales sur un pays au positionnement stratégique, achetant la souveraineté et la décision politique en soudoyant des personnalités pour quelques miettes. »

Selon lui, « la disparition des Houthis signifierait la perte de la carte la plus importante », affirmant que « n’importe quel État à la place de l’Arabie saoudite aurait maintenu les Houthis comme instrument de pression et de tutelle ; telle est la logique de la politique et de l’hégémonie, et non celle des sentiments ».

Il ajoute que « le royaume a trouvé un pays qu’il peut violer entièrement », soulignant que « cette mainmise exige le maintien des conflits ouverts ». Il poursuit : « C’est dans ce but que de nouvelles composantes sont actuellement créées afin de provoquer des conflits dans le sud sous la gestion de Riyad. Quant à Sanaa, Riyad pourrait, d’un simple ordre, demander à toutes les forces yéménites qui lui sont affiliées de marcher sur la capitale, mais elle ne le souhaite pas, car cela sert ses intérêts ; les États agissent selon leurs intérêts. »

De son côté, l’activiste Mayar al-Zoubaidi affirme que l’Arabie saoudite « continue de traiter le Yémen comme une ferme lui appartenant : une terre sans souveraineté, un peuple sans décision, un État sans indépendance ». Dans une publication sur les réseaux sociaux, il ajoute : « Elle intervient dans les affaires intérieures, impose sa tutelle et nomme les présidents à sa guise, sans élections ni légitimité populaire, comme si le Yémen n’était qu’une province saoudienne. »

Nominations controversées

Sur le terrain, des nominations militaires opérées par l’Arabie saoudite ont suscité une vive polémique, notamment parce qu’elles incluent des figures extrémistes issues des courants salafistes et jihadistes alliés au royaume, provoquant une indignation populaire.

Sur instructions saoudiennes, un dirigeant salafiste nommé Hamdi Choukri a été désigné commandant de la région militaire d’Aden, l’une des zones militaires les plus stratégiques du pays, quelques jours seulement après sa nomination officielle par décret du président du Conseil présidentiel de direction, Rachad al-Alimi.

L’Arabie saoudite a également nommé le salafiste Fahd Salem Issa Bamoumen à la tête de la deuxième région militaire à Hadramout, ainsi que Wajdi Hassan al-Zoubaidi au commandement de la 33e brigade blindée à Dhalea ; ce dernier est un ancien dirigeant d’Al-Qaïda.

Par ailleurs, Riyad a nommé Taher al-Oqaili, dirigeant affilié aux Frères musulmans, au poste de ministre de la Défense, relançant les interrogations sur les relations du royaume avec des organisations extrémistes classées terroristes.