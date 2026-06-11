Séisme politique à Londres : la ministre britannique de la Défense démissionne en dénonçant la stratégie sécuritaire de Starmer

La ministre britannique de la Défense, John Healey, a annoncé sa démission, provoquant un choc au sein du gouvernement de Keir Starmer. Elle affirme que les plans actuels de l’exécutif ne permettent pas de garantir la sécurité du pays, pointant du doigt des retards et des désaccords sur la politique de défense.

Cette démission intervient dans un contexte de tensions croissantes autour du budget militaire et des priorités stratégiques du Royaume-Uni. Selon plusieurs sources proches du dossier, la controverse porte sur le rythme et l’ampleur des investissements nécessaires pour moderniser les forces armées.

Des responsables militaires estiment depuis plusieurs mois qu’un effort budgétaire plus important est indispensable face à la dégradation de l’environnement sécuritaire international. Ils alertent sur des capacités jugées insuffisantes pour répondre aux nouvelles menaces.

La décision de John Healey intervient également après une autre démission notable au sein de l’équipe gouvernementale en mai, celle du ministre Wes Streeting, ce qui accentue la pression politique sur Downing Street.

Le départ de la ministre de la Défense fragilise davantage un gouvernement déjà confronté à des débats internes sur ses priorités économiques et militaires. La gestion du budget de défense est devenue un sujet central, alors que les tensions géopolitiques se multiplient à l’échelle mondiale.

Pour l’heure, Downing Street n’a pas détaillé les conséquences immédiates de cette démission, mais une réorganisation du ministère de la Défense est attendue dans les prochains jours afin d’assurer la continuité des opérations militaires et stratégiques du pays.