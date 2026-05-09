Plusieurs pays européens vont rapatrier leurs ressortissants du navire touché par le hantavirus

L’Allemagne, la France, la Belgique, l’Irlande et les Pays-Bas ont confirmé l’envoi d’avions afin de rapatrier leurs ressortissants se trouvant à bord du navire de croisière MV Hondius, touché par une épidémie de hantavirus, a annoncé samedi le ministre espagnol de l’Intérieur.

Le navire doit arriver au port de Granadilla de Abona, à Tenerife, dans les îles Canaries, alors que les autorités sanitaires européennes poursuivent leurs efforts pour contenir l’épidémie.

Selon le ministre espagnol Fernando Grande-Marlaska, l’Union européenne mobilise également deux avions supplémentaires afin d’évacuer les autres citoyens européens présents à bord.

Les États-Unis et le Royaume-Uni ont eux aussi confirmé la préparation de vols et de plans d’urgence pour leurs ressortissants ainsi que pour les passagers de pays ne disposant pas de capacités de transport aérien suffisantes.

Cette opération intervient après plusieurs décès et cas confirmés ou suspectés de hantavirus à bord du navire de croisière. Les autorités sanitaires internationales travaillent actuellement sur des protocoles de quarantaine, de dépistage et de suivi des passagers afin d’éviter toute propagation supplémentaire du virus.