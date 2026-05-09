Peter Magyar prête serment comme Premier ministre hongrois et promet une rupture avec l’ère Orban

Peter Magyar a prêté serment samedi comme nouveau Premier ministre de la Hongrie après sa large victoire électorale face à Viktor Orban, mettant fin à seize années de pouvoir nationaliste.

Le dirigeant centriste est arrivé au pouvoir sur des promesses de changement politique, de lutte contre la corruption et de redressement économique, dans un pays confronté à une croissance fragile et à un important déficit budgétaire.

Lors de son discours d’investiture à Budapest, Magyar s’est engagé à rétablir les relations de la Hongrie avec ses alliés occidentaux, fortement détériorées sous le gouvernement Orban en raison de différends avec l’Union européenne et plusieurs partenaires européens.

Le nouveau chef du gouvernement a également promis une vaste réforme des médias publics et des institutions, affirmant vouloir renforcer l’État de droit et restaurer la confiance démocratique.

Son parti, Tisza, dispose désormais d’une majorité constitutionnelle au Parlement après les élections du 12 avril, ce qui pourrait lui permettre d’annuler plusieurs réformes mises en place sous Orban et critiquées par ses opposants comme ayant affaibli les contre-pouvoirs démocratiques.

La victoire de Magyar a été saluée par une partie des investisseurs étrangers ainsi que par des Hongrois espérant une amélioration de la situation économique et un apaisement des tensions avec les partenaires européens.