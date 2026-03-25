Pékin appelle à des négociations rapides entre l’Iran et ses adversaires

Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a exhorté à engager rapidement des pourparlers de paix lors d’un entretien téléphonique avec son homologue iranien Abbas Araqchi.

Lors de cet échange, le chef de la diplomatie chinoise a insisté sur la nécessité de privilégier le dialogue pour résoudre les tensions au Moyen-Orient. « Parler est toujours préférable à se battre », a-t-il déclaré, appelant à traiter les crises par la négociation plutôt que par la force.

Cette prise de position s’inscrit dans la volonté affichée de Pékin de jouer un rôle de médiateur dans les conflits internationaux, notamment dans un contexte de fortes tensions entre l’Iran, les États-Unis et Israël.

De son côté, le ministre iranien a demandé aux membres du Conseil de sécurité de l’ONU, en particulier la Chine et la Russie, de s’opposer aux actions américaines et israéliennes, qu’il a qualifiées d’agression.

Téhéran attend notamment de ces puissances qu’elles adoptent une position ferme pour freiner l’escalade militaire dans la région.

Cet échange intervient alors que les tensions restent vives, malgré des discussions évoquées entre Washington et Téhéran, et souligne les divisions persistantes sur la voie à suivre pour parvenir à une désescalade.

La Chine réaffirme ainsi sa ligne diplomatique, fondée sur la négociation, dans un contexte international marqué par une multiplication des foyers de crise.