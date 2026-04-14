Pékin alerte sur un cessez-le-feu « très fragile » entre Washington et Téhéran et appelle à éviter toute escalade

La Chine a mis en garde contre la fragilité du cessez-le-feu entre les États-Unis et l’Iran, appelant la communauté internationale à s’opposer fermement à toute action susceptible de raviver les tensions.

Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a déclaré lors d’un entretien téléphonique avec son homologue pakistanais Mohammad Ishaq Dar que la trêve actuelle était « très fragile » et nécessitait des efforts soutenus pour être préservée.

Selon Pékin, la priorité absolue doit être d’empêcher une reprise des hostilités et de consolider les acquis du cessez-le-feu, obtenu au terme de négociations difficiles. Toute initiative risquant d’aggraver la confrontation doit être évitée, a insisté Wang Yi.

La Chine a également encouragé le Pakistan à jouer un rôle plus important dans la médiation du conflit, saluant ses efforts diplomatiques récents. Pékin s’est dit prêt à contribuer lui aussi à une solution pacifique.

Cette prise de position intervient dans un contexte de tensions persistantes au Moyen-Orient, où les récents affrontements et les mesures militaires ont fragilisé l’équilibre déjà précaire de la région.

En appelant à une mobilisation internationale contre l’escalade, la Chine cherche à promouvoir une désescalade durable, alors que les risques d’un embrasement restent élevés malgré la trêve en vigueur.