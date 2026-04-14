Pékin alerte sur un cessez-le-feu « très fragile » entre Washington et Téhéran et appelle à éviter toute escalade

La Chine a mis en garde contre la fragilité du cessez-le-feu entre les États-Unis et l’Iran, appelant la communauté internationale à s’opposer fermement à toute action susceptible de raviver les tensions.
Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a déclaré lors d’un entretien téléphonique avec son homologue pakistanais Mohammad Ishaq Dar que la trêve actuelle était « très fragile » et nécessitait des efforts soutenus pour être préservée.
Selon Pékin, la priorité absolue doit être d’empêcher une reprise des hostilités et de consolider les acquis du cessez-le-feu, obtenu au terme de négociations difficiles. Toute initiative risquant d’aggraver la confrontation doit être évitée, a insisté Wang Yi.
La Chine a également encouragé le Pakistan à jouer un rôle plus important dans la médiation du conflit, saluant ses efforts diplomatiques récents. Pékin s’est dit prêt à contribuer lui aussi à une solution pacifique.
Cette prise de position intervient dans un contexte de tensions persistantes au Moyen-Orient, où les récents affrontements et les mesures militaires ont fragilisé l’équilibre déjà précaire de la région.
En appelant à une mobilisation internationale contre l’escalade, la Chine cherche à promouvoir une désescalade durable, alors que les risques d’un embrasement restent élevés malgré la trêve en vigueur.
Communauté
Commentaires
Les commentaires sont ouverts, mais protégés contre le spam. Les premiers messages et les commentaires contenant des liens passent par une validation manuelle.
Soyez le premier à commenter cet article.