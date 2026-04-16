Nucléaire iranien : Moscou affirme que Washington a rejeté son offre de reprendre les stocks d’uranium

Le Kremlin a affirmé que les États-Unis avaient rejeté une proposition russe visant à transférer les stocks d’uranium enrichi de l’Iran vers la Russie, dans le cadre des efforts pour désamorcer les tensions au Moyen-Orient.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que Moscou était prêt à accueillir cet uranium sur son territoire, estimant qu’une telle initiative pourrait contribuer à réduire les risques liés au programme nucléaire iranien.

Cette proposition, initialement avancée en juin dernier, a été récemment remise sur la table par la Russie. Elle visait à offrir une solution intermédiaire en retirant du territoire iranien une partie des matières sensibles, tout en facilitant d’éventuelles négociations internationales.

Selon Dmitri Peskov, Washington a toutefois rejeté cette offre. Des médias américains rapportent également que l’administration du président Donald Trump ne souhaite pas donner suite à cette initiative, sans en préciser publiquement les raisons.

Du côté de Téhéran, les autorités ont indiqué que toute décision concernant leurs stocks d’uranium dépendrait de l’évolution des discussions avec les États-Unis, notamment sur la question du programme nucléaire.

Cet épisode illustre les divergences persistantes entre grandes puissances sur la gestion du dossier iranien. Il souligne également la complexité des négociations en cours, dans un contexte de tensions régionales et de rivalités diplomatiques accrues.