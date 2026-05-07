Moscou sous pression : la Russie affirme avoir abattu 32 drones avant les célébrations du Jour de la Victoire

La Russie a annoncé avoir détruit 32 drones se dirigeant vers Moscou jeudi, à seulement deux jours des célébrations du Jour de la Victoire, événement hautement symbolique commémorant la victoire soviétique sur l’Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale.

Selon les autorités russes, les systèmes de défense aérienne ont été mobilisés tout au long de la journée pour repousser plusieurs attaques visant la capitale. Le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, a indiqué sur Telegram que les forces russes continuaient d’intercepter des drones ukrainiens en approche.

Ces incidents surviennent dans un contexte de sécurité extrêmement tendu avant les cérémonies du 9 mai, l’un des événements les plus importants du calendrier politique et militaire russe. Les autorités ont renforcé la surveillance dans la capitale, où d’importants dispositifs de sécurité sont visibles dans les rues.

Des images diffusées depuis Moscou montrent notamment des agents de sécurité lourdement armés patrouillant dans le centre-ville, signe de la nervosité croissante autour des célébrations à venir.

Depuis plusieurs mois, les attaques de drones contre le territoire russe se multiplient, y compris dans des zones éloignées du front. Moscou accuse régulièrement l’Ukraine de chercher à perturber les événements symboliques et à frapper des infrastructures stratégiques.

Aucune information n’a été donnée dans l’immédiat sur d’éventuels dégâts ou victimes liés à ces interceptions. L’Ukraine, de son côté, ne commente généralement pas les attaques revendiquées par la Russie sur son territoire.