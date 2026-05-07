Lula à Washington pour tenter de désamorcer les tensions commerciales avec Trump et éviter de nouveaux droits de douane

Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva est arrivé à la Maison Blanche pour une rencontre avec le président américain Donald Trump, dans un contexte de fortes tensions commerciales entre le Brésil et les États-Unis. L’objectif affiché de Brasilia est d’éviter de nouvelles mesures tarifaires américaines.

Cette visite intervient alors que les relations entre les deux dirigeants restent marquées par des désaccords politiques profonds et des frictions économiques persistantes. Malgré leurs divergences idéologiques, Lula et Trump incarnent tous deux une forme de leadership populiste, ce qui rend leur rencontre particulièrement suivie sur la scène internationale.

Les discussions doivent porter principalement sur le commerce, la sécurité et les minéraux critiques, des ressources stratégiques devenues essentielles dans la compétition mondiale actuelle. Toutefois, aucun accord concret n’est attendu à l’issue de cette rencontre, selon plusieurs sources proches du dossier.

L’an dernier, les États-Unis avaient imposé des droits de douane pouvant atteindre 50 % sur certains produits brésiliens, l’un des niveaux les plus élevés appliqués aux importations en provenance du Brésil. Washington avait notamment justifié ces mesures par des tensions politiques liées à la situation interne brésilienne.

Ces relations s’étaient encore tendues après les critiques de Donald Trump concernant les poursuites judiciaires visant l’ancien président brésilien Jair Bolsonaro, condamné pour tentative de renversement des institutions démocratiques. Ces événements ont contribué à dégrader davantage le climat diplomatique entre les deux pays.

Au-delà des questions commerciales, Lula souhaite également aborder la coopération en matière de lutte contre le crime organisé, un sujet sensible dans les relations bilatérales. Brasilia espère notamment éviter toute désignation de certains groupes criminels comme organisations terroristes par les États-Unis, ce qui pourrait avoir des conséquences diplomatiques et économiques importantes.

Dans ce contexte, la rencontre à Washington est perçue comme une tentative de rétablir un dialogue fragilisé et de limiter une escalade commerciale qui pourrait affecter davantage les échanges entre les deux plus grandes économies du continent américain.