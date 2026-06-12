L’Ukraine annonce une révolution militaire : l’intelligence artificielle pourrait redéfinir la guerre dans les prochaines années

L’intelligence artificielle est en train de transformer profondément la conduite des conflits armés, et cette évolution ne fait que commencer. C’est l’analyse formulée par un haut responsable ukrainien de la défense, qui estime que les années à venir verront émerger un « nouveau paradigme » de la guerre fondé sur l’intégration massive des systèmes d’IA sur le champ de bataille.

Selon Danylo Tsvok, directeur du centre d’intelligence artificielle du ministère ukrainien de la Défense, l’Ukraine utilise déjà ces technologies dans de nombreux domaines militaires. Les systèmes d’IA servent notamment à guider des drones vers leurs cibles, à assister la planification des opérations de combat et à analyser les données liées aux frappes de missiles russes.

Pour Kiev, l’étape suivante consistera à relier ces différents outils au sein d’un réseau unique capable de superviser et de coordonner en temps réel l’ensemble des opérations militaires. Une telle architecture permettrait d’accélérer considérablement la prise de décision et d’améliorer la réactivité des forces engagées sur le terrain.

« L’IA va créer un nouveau paradigme de la guerre. Elle est déjà en train de le faire activement », a déclaré Danylo Tsvok à Reuters. Selon lui, les conflits futurs pourraient être marqués par une confrontation entre systèmes numériques intégrés, capables d’analyser d’immenses quantités de données et de recommander instantanément des actions militaires.

Le responsable ukrainien estime qu’au cours des trois à cinq prochaines années, si la guerre se poursuit, l’affrontement pourrait évoluer vers ce qu’il décrit comme une « guerre des systèmes d’exploitation » entre l’Ukraine et la Russie. Chaque camp chercherait alors à développer des plateformes d’IA toujours plus performantes afin de prendre l’avantage sur le champ de bataille.

La Russie investit également dans ces technologies. Moscou utilise déjà l’intelligence artificielle pour améliorer certaines capacités de ses drones et de ses missiles, alimentant une compétition technologique de plus en plus intense entre les deux pays.

Alors que les armées du monde entier suivent avec attention les innovations testées en Ukraine, le conflit est devenu un laboratoire grandeur nature pour les technologies militaires du futur. Les responsables ukrainiens considèrent désormais l’intelligence artificielle comme un élément aussi stratégique que les armements traditionnels dans les guerres à venir.