Une enquête indépendante des Nations unies sur les violations des droits humains en Iran a condamné les frappes menées par Israël et les États-Unis contre l’Iran, ainsi que les attaques de représailles lancées par Téhéran dans la région.

Dans un communiqué publié mercredi, les enquêteurs ont estimé que ces actions militaires violaient la Charte des Nations unies, qui interdit le recours à la force contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique d’un État.

La mission d’enquête a également dénoncé une frappe ayant touché une école dans la ville iranienne de Minab, qualifiant cet incident de « choquant ». Des funérailles ont été organisées mardi pour les victimes de cette attaque présumée.

Les enquêteurs ont appelé toutes les parties impliquées dans le conflit à respecter le droit international et à protéger les civils ainsi que les infrastructures civiles.

L’enquête souligne que l’escalade militaire actuelle au Moyen-Orient accroît le risque de violations graves du droit humanitaire et pourrait aggraver la crise humanitaire dans la région.

La mission indépendante des Nations unies poursuit ses investigations afin de documenter les violations des droits humains liées au conflit et de déterminer les responsabilités éventuelles.