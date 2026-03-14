Un haut responsable de l’Organisation des Nations unies a exhorté les parties impliquées dans le conflit au Moyen-Orient à permettre le passage sécurisé de l’aide humanitaire à travers le stratégique détroit d’Ormuz.

Tom Fletcher, secrétaire général adjoint de l’ONU chargé des affaires humanitaires et coordonnateur des secours d’urgence, a déclaré que le fret humanitaire devait pouvoir circuler librement dans cette voie maritime malgré la guerre opposant les États-Unis et Israël à l’Iran.

« Lorsque les liaisons aériennes sont interrompues et que les coûts explosent, l’aide que nous pouvons fournir diminue, et ce sont les populations les plus vulnérables qui en souffrent en premier », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Le responsable onusien a appelé toutes les parties au conflit, ainsi que les acteurs capables d’exercer une influence sur elles, à garantir la sécurité du transport de l’aide dans la région.

Le conflit a débuté fin février lorsque les États-Unis et Israël ont mené des frappes contre des cibles iraniennes, tuant plusieurs hauts responsables du pays, dont le guide suprême. Depuis, l’Iran a riposté par des attaques et par le déploiement de mines maritimes dans le détroit.

Ces tensions ont déjà fortement perturbé le trafic maritime dans cette zone stratégique par laquelle transite une part majeure du commerce énergétique mondial. Selon l’ONU, la paralysie du passage maritime risque également de compliquer l’acheminement de l’aide humanitaire vers plusieurs régions du Moyen-Orient dépendantes de ces routes maritimes.