MONDE

L’Iran lance une vague de missiles contre Israël, le Sénat américain bloque une résolution contre les frappes

5 mars 2026 1 minute de lecture PAR Service actualité internationale
L’Iran lance une vague de missiles contre Israël, le Sénat américain bloque une résolution contre les frappes (AP)
L’Iran a lancé une nouvelle vague de missiles contre Israël, tandis que le Sénat américain a bloqué une tentative des démocrates visant à mettre fin à la campagne aérienne menée par les États-Unis contre la République islamique.

En Israël, les sirènes d’alerte aérienne ont retenti dans plusieurs régions du pays, poussant des millions d’habitants à se réfugier dans des abris alors que les missiles iraniens étaient interceptés par les systèmes de défense.

Ces frappes interviennent alors qu’Israël et les États-Unis ont intensifié leurs opérations militaires contre des infrastructures iraniennes, notamment lors de bombardements de grande ampleur visant la capitale Téhéran.

Sur le plan politique à Washington, des sénateurs démocrates ont tenté de faire adopter une résolution visant à limiter ou à mettre fin aux frappes aériennes américaines contre l’Iran. Mais cette initiative a été bloquée par les républicains, qui soutiennent la poursuite de l’opération militaire.

L’escalade militaire entre l’Iran, Israël et les États-Unis provoque également de fortes perturbations dans la région, avec des restrictions sur le transport aérien et maritime dans plusieurs zones stratégiques.

Dans le même temps, l’Iran se prépare à une transition politique après la mort de son guide suprême Ali Khamenei lors de frappes israélo-américaines, ouvrant la voie à l’émergence d’un nouveau dirigeant au sommet de l’État.

