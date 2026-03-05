Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araqchi, a déclaré que les attaques de missiles menées par l’Iran visaient des intérêts américains et non le Qatar, selon des propos rapportés lors d’un échange avec son homologue qatari.

Araqchi a tenu ces propos lors d’une conversation avec le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar, le cheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani.

Le chef de la diplomatie qatarie a toutefois « catégoriquement rejeté » cette affirmation, selon un communiqué du ministère qatari des Affaires étrangères publié sur le réseau social X.

Doha a appelé à un arrêt immédiat des attaques iraniennes et a averti que le pays se réservait le droit de répondre à toute agression.

Le cheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani a affirmé que le Qatar ferait face à toute attaque en exerçant son « droit à la légitime défense », tout en soulignant que son pays restait attaché au dialogue et à la diplomatie.

Cette tension intervient dans un contexte d’escalade militaire au Moyen-Orient, alors que les frappes américaines et israéliennes contre l’Iran ont entraîné une série de représailles iraniennes dans la région.