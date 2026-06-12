Les États-Unis préparent l’expulsion d’Iraniens vers la République centrafricaine

L’administration du président Donald Trump prévoit d’expulser plusieurs ressortissants iraniens, ainsi que des migrants originaires d’autres pays, vers la République centrafricaine, selon des informations obtenues par Reuters auprès de deux avocats et d’un responsable au fait du dossier.

La République centrafricaine, l’un des pays les plus pauvres du monde, est confrontée depuis des années à l’instabilité politique, aux violences armées et à une crise humanitaire persistante. Malgré ce contexte, les autorités du pays auraient accepté d’accueillir ces personnes expulsées.

Selon les sources citées, un premier vol devrait transporter des ressortissants iraniens, syriens et afghans. Parmi les Iraniens concernés figurerait un militant favorable à la démocratie, dont l’avocat affirme qu’il pourrait être exposé à des risques particuliers en cas d’éloignement.

Cette initiative s’inscrit dans la politique migratoire renforcée menée par l’administration Trump, qui cherche à accélérer les expulsions de migrants en situation irrégulière, y compris vers des pays tiers n’étant pas leur pays d’origine.

Les organisations de défense des droits humains suivent de près ce dossier et s’inquiètent du transfert de personnes vers un État confronté à de graves difficultés sécuritaires et économiques. Plusieurs juristes estiment également que de telles expulsions pourraient soulever des questions sur le respect des protections accordées aux demandeurs d’asile et aux personnes susceptibles d’être persécutées dans leur pays d’origine.

Ni les autorités américaines ni le gouvernement centrafricain n’ont, pour l’heure, détaillé publiquement les modalités exactes de cet accord. L’affaire pourrait faire l’objet de contestations judiciaires dans les prochains jours, alors que les avocats des migrants concernés tentent d’empêcher leur transfert.

Cette décision intervient dans un contexte de tensions persistantes entre Washington et Téhéran, tandis que les débats sur la politique migratoire américaine restent au cœur de l’actualité politique aux États-Unis.