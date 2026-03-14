Les États-Unis ont annoncé une récompense pouvant atteindre 10 millions de dollars pour toute information concernant plusieurs hauts responsables militaires de l’Iran, dont le guide suprême Mojtaba Khamenei.

Cette initiative vise dix responsables liés au Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI), que Washington accuse d’être impliqués dans des activités qualifiées de terroristes. Les autorités américaines espèrent obtenir des informations susceptibles de perturber les réseaux militaires et sécuritaires iraniens.

Selon plusieurs sources, Mojtaba Khamenei aurait été blessé lors des récentes frappes menées contre des positions iraniennes et n’aurait pas été vu en public depuis ces attaques, alimentant les spéculations sur son état de santé.

L’annonce intervient dans un contexte de guerre ouverte entre les États-Unis, Israël et l’Iran, qui a fortement déstabilisé le Moyen-Orient et perturbé les marchés énergétiques mondiaux.

De son côté, Téhéran a rejeté les accusations américaines, qualifiant les allégations de terrorisme de « sans fondement » et dénonçant une campagne politique visant à affaiblir le régime iranien.

Cette mesure marque une nouvelle escalade dans la confrontation entre Washington et Téhéran, alors que les tensions militaires et diplomatiques continuent de s’intensifier dans la région.