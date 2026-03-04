Le Premier ministre canadien Mark Carney a estimé que l’escalade militaire au Moyen-Orient constituait un « échec » de l’ordre international, dénonçant notamment l’absence de consultation des alliés par les États-Unis avant les frappes menées contre l’Iran.

S’exprimant mercredi, Carney a déclaré que Washington n’avait pas consulté ses partenaires avant de lancer l’opération militaire conjointe avec Israël. Les frappes, qui ont débuté samedi, ont été menées après l’impasse des négociations concernant le programme nucléaire iranien.

Le chef du gouvernement canadien a appelé à une désescalade rapide du conflit et au respect du droit international. Selon lui, la crise actuelle souligne les limites des mécanismes internationaux censés prévenir les conflits et maintenir la stabilité mondiale.

Mark Carney a également insisté sur la nécessité pour les pays alliés de renforcer leur coopération face aux tensions géopolitiques croissantes. Dans ce contexte, le Canada cherche notamment à approfondir ses relations stratégiques avec l’Australie.

Les déclarations du Premier ministre interviennent alors que la guerre entre Israël, les États-Unis et l’Iran suscite de vives inquiétudes sur la scène internationale, en raison du risque d’une escalade régionale et de ses répercussions sur la sécurité mondiale et les marchés de l’énergie.