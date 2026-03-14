Le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, a déclaré qu’il n’existait pour l’instant aucune preuve confirmant que l’Iran ait placé des mines dans le détroit d’Ormuz, une voie maritime stratégique par laquelle transite environ un cinquième du pétrole mondial.

S’exprimant lors d’un point de presse au Pentagone, Hegseth a indiqué que les autorités américaines continuaient d’analyser les informations disponibles sur les risques pesant sur la navigation dans la région. « Nous n’avons pas de preuve claire que l’Iran ait posé des mines dans le détroit », a-t-il affirmé.

Cette déclaration contraste avec des informations diffusées plus tôt dans la semaine suggérant que Téhéran aurait déployé une douzaine de mines marines dans cette zone stratégique, dans le contexte de la guerre opposant les États-Unis et Israël à l’Iran.

Les tensions dans la région ont fortement perturbé le trafic maritime. De nombreux navires commerciaux ont réduit leurs déplacements ou se sont mis au mouillage par crainte d’attaques ou de nouvelles restrictions de navigation.

Le détroit d’Ormuz, situé entre l’Iran et Oman, constitue l’un des points de passage les plus sensibles du commerce énergétique mondial. Toute menace sur cette route maritime peut provoquer des fluctuations importantes sur les marchés pétroliers.

Depuis le début du conflit, plusieurs attaques contre des navires ont été signalées dans la région du Golfe, tandis que les autorités iraniennes ont menacé à plusieurs reprises de perturber la circulation maritime dans le détroit.