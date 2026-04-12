Le pape Léon XIII appelle à mettre fin à la « folie de la guerre »

Le pape Léon XIII a lancé un appel solennel aux dirigeants mondiaux pour mettre fin à ce qu’il a qualifié de « folie de la guerre », alors que des négociations s’ouvrent entre les États-Unis et l’Iran.

Lors d’une veillée de prière organisée dans la basilique Saint-Pierre, au Vatican, le souverain pontife a dénoncé l’escalade des conflits et l’usage de justifications religieuses pour légitimer la violence.

S’adressant directement aux responsables politiques, il a lancé un message clair : « Halte ! Il est temps pour la paix ! », appelant à privilégier le dialogue et la médiation plutôt que le réarmement.

Le pape a également évoqué les souffrances des populations civiles, citant notamment des témoignages d’enfants vivant dans des zones de guerre, décrivant « l’horreur et l’inhumanité » des conflits.

Depuis le début des hostilités impliquant l’Iran, Léon XIII s’est imposé comme une voix critique, multipliant les appels à la désescalade et à une solution diplomatique.

Son intervention intervient à un moment clé, alors que des discussions à haut niveau tentent de mettre fin à plusieurs semaines de guerre, dans un climat de tensions extrêmes.

Ce nouvel appel du Vatican souligne le rôle moral que l’Église catholique entend jouer sur la scène internationale, en plaidant pour la paix face à une situation jugée de plus en plus instable.