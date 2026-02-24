Le PAM alerte sur une possible interruption de l’aide alimentaire en Somalia

Le Programme alimentaire mondial (PAM) a averti que son aide alimentaire et nutritionnelle en Somalie pourrait être interrompue d’ici avril en l’absence de nouveaux financements, exposant des millions de personnes à une aggravation de la faim.

Selon l’agence onusienne, environ 4,4 millions de Somaliens font face à une insécurité alimentaire critique. Parmi eux, près d’un million souffrent de faim sévère, conséquence de saisons des pluies insuffisantes, de conflits persistants et d’une baisse des financements humanitaires internationaux.

« La situation se détériore à un rythme alarmant », a déclaré Ross Smith, directeur de la préparation et de la réponse aux urgences au PAM. Il a souligné que de nombreuses familles ont déjà épuisé leurs ressources et se trouvent au bord du basculement dans une crise plus profonde.

La Somalie est confrontée depuis plusieurs années à des chocs climatiques répétés, notamment des sécheresses prolongées, qui ont détruit des récoltes et décimé le bétail. À ces difficultés s’ajoutent l’insécurité et les déplacements massifs de population, aggravant la vulnérabilité des ménages.

Le PAM appelle les bailleurs internationaux à mobiliser d’urgence des fonds supplémentaires afin d’éviter une interruption des distributions alimentaires, qui risquerait d’entraîner une détérioration rapide de la situation humanitaire dans le pays.