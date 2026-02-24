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Le PAM alerte sur une possible interruption de l’aide alimentaire en Somalia

24 février 2026 1 minute de lecture PAR Service actualité internationale
Le PAM alerte sur une possible interruption de l’aide alimentaire en Somalia (AP)
Le PAM alerte sur une possible interruption de l’aide alimentaire en Somalia (AP)

Le Programme alimentaire mondial (PAM) a averti que son aide alimentaire et nutritionnelle en Somalie pourrait être interrompue d’ici avril en l’absence de nouveaux financements, exposant des millions de personnes à une aggravation de la faim.

Selon l’agence onusienne, environ 4,4 millions de Somaliens font face à une insécurité alimentaire critique. Parmi eux, près d’un million souffrent de faim sévère, conséquence de saisons des pluies insuffisantes, de conflits persistants et d’une baisse des financements humanitaires internationaux.

« La situation se détériore à un rythme alarmant », a déclaré Ross Smith, directeur de la préparation et de la réponse aux urgences au PAM. Il a souligné que de nombreuses familles ont déjà épuisé leurs ressources et se trouvent au bord du basculement dans une crise plus profonde.

La Somalie est confrontée depuis plusieurs années à des chocs climatiques répétés, notamment des sécheresses prolongées, qui ont détruit des récoltes et décimé le bétail. À ces difficultés s’ajoutent l’insécurité et les déplacements massifs de population, aggravant la vulnérabilité des ménages.

Le PAM appelle les bailleurs internationaux à mobiliser d’urgence des fonds supplémentaires afin d’éviter une interruption des distributions alimentaires, qui risquerait d’entraîner une détérioration rapide de la situation humanitaire dans le pays.

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