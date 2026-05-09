Le Kremlin estime qu’un accord de paix en Ukraine reste encore lointain

Le Kremlin a déclaré samedi que les États-Unis cherchaient activement à obtenir un accord pour mettre fin à la guerre en Ukraine, mais qu’une paix durable restait encore « très loin » en raison de la complexité du conflit et de l’impasse actuelle des négociations.

Selon Moscou, les discussions sont pratiquement au point mort malgré les efforts diplomatiques menés ces derniers mois par le président américain Donald Trump.

Depuis plus de quatre ans, la guerre entre la Russie et l’Ukraine continue de faire rage, devenant le conflit le plus meurtrier en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale.

Sur le terrain, les forces russes ne sont toujours pas parvenues à prendre le contrôle total du Donbass, dans l’est de l’Ukraine, tandis que les troupes ukrainiennes se sont repliées sur une série de villes fortifiées.

Les déclarations du Kremlin interviennent alors qu’un cessez-le-feu temporaire de trois jours, annoncé par Washington et accepté par Moscou et Kiev, doit entrer en vigueur dans le cadre des commémorations russes du Jour de la Victoire du 9 mai.