Le guide suprême iranien affaibli mais toujours aux commandes, selon des sources

Le nouveau guide suprême de l’Iran, Mojtaba Khamenei, serait toujours en convalescence après de graves blessures subies lors d’une frappe aérienne ayant coûté la vie à son père, l’ancien dirigeant Ali Khamenei.

Selon plusieurs sources proches de son entourage, Mojtaba Khamenei aurait été grièvement blessé au visage et aux jambes lors de l’attaque visant le complexe du guide suprême à Téhéran. Les blessures au visage seraient particulièrement sévères, évoquant une possible défiguration.

Malgré cet état de santé préoccupant, l’homme de 56 ans resterait pleinement lucide et continuerait d’exercer ses fonctions. D’après ces sources, il participe aux décisions stratégiques via des audioconférences avec les plus hauts responsables iraniens, notamment sur la conduite de la guerre et les négociations en cours avec les États-Unis.

Son état exact demeure toutefois entouré de mystère. Aucune image ni déclaration publique n’a été diffusée depuis l’attaque et sa désignation comme successeur le 8 mars, alimentant les interrogations sur sa capacité à gouverner dans une période critique pour le pays.

Ces révélations interviennent alors que Téhéran s’engage dans des discussions de paix à haut risque avec Washington à Islamabad, dans un contexte de tensions régionales extrêmes.

Reuters précise ne pas avoir été en mesure de vérifier indépendamment ces informations, soulignant le caractère sensible et incertain des données concernant la santé du dirigeant iranien.