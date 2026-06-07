Le chef du Mossad écarte son directeur adjoint lors d’un remaniement de la direction

Le nouveau directeur du Mossad, Roman Gofman, a décidé de limoger le directeur adjoint de l’agence de renseignement israélienne dans le cadre d’un remaniement de l’équipe dirigeante consécutif à sa récente prise de fonctions.

Selon les médias israéliens, le responsable concerné, identifié uniquement par l’initiale « A. », a été informé vendredi que son mandat de directeur adjoint prendrait fin. Cette décision a été confirmée dans un communiqué diffusé par le cabinet du Premier ministre israélien au nom du Mossad.

L’agence a indiqué que Roman Gofman souhaitait nommer un nouveau directeur adjoint issu de ses propres rangs afin de constituer l’équipe qui l’accompagnera dans la conduite de l’organisation au cours des prochaines années.

« Cette décision s’inscrit dans le cadre de la prise de fonctions du nouveau directeur du Mossad, qui cherche à constituer l’équipe dirigeante qui l’accompagnera dans la réalisation des objectifs et la résolution des défis de l’organisation », précise le communiqué.

D’après le média israélien Ynet, le directeur adjoint évincé était considéré comme le successeur naturel de l’ancien chef du Mossad, David Barnea. Ce dernier aurait soutenu sa candidature pour prendre la tête du service de renseignement.

Cependant, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a choisi de nommer Roman Gofman, auparavant secrétaire militaire du chef du gouvernement, à la direction du Mossad.

Selon les informations publiées par la presse israélienne, David Barnea se serait opposé à cette nomination et aurait préféré voir son ancien adjoint lui succéder.

Aucun remplaçant n’a encore été officiellement désigné pour occuper le poste de directeur adjoint. Ce changement est néanmoins perçu comme l’un des premiers signes de la volonté de Roman Gofman d’imprimer sa marque sur les services de renseignement israéliens en renouvelant leur équipe dirigeante.