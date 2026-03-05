L’Azerbaïdjan a annoncé jeudi que deux personnes avaient été blessées après l’intrusion de drones iraniens dans son espace aérien, dans l’enclave du Nakhitchevan, provoquant une protestation officielle de Bakou auprès de Téhéran.

Selon le ministère azerbaïdjanais des Affaires étrangères, deux drones iraniens ont franchi la frontière et survolé le territoire azerbaïdjanais. L’un d’eux se serait écrasé sur le terminal de l’aéroport international de Nakhitchevan, situé à environ dix kilomètres de la frontière avec l’Iran.

Un second drone serait tombé près d’un bâtiment scolaire dans un village voisin. L’incident a fait deux blessés, ont indiqué les autorités.

Bakou a dénoncé une violation du droit international et a convoqué l’ambassadeur d’Iran pour lui remettre une note officielle de protestation. Le ministère des Affaires étrangères a également exigé des explications de la part de Téhéran.

« Cette attaque contre le territoire azerbaïdjanais contrevient aux normes et principes du droit international et contribue à l’accroissement des tensions dans la région », a déclaré le ministère dans un communiqué.

L’Azerbaïdjan a averti qu’il se réservait le droit de prendre des « mesures de riposte appropriées » si de tels incidents venaient à se reproduire.

Selon une source proche du gouvernement azerbaïdjanais, un incendie se serait déclaré après la chute de l’un des drones. Cette affaire intervient dans un contexte de fortes tensions régionales liées au conflit impliquant l’Iran et plusieurs pays du Moyen-Orient.