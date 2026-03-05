L’Australie va rejoindre l’alliance du G7 consacrée aux minéraux critiques, a annoncé le Premier ministre canadien Mark Carney mercredi lors d’une visite à Sydney.

Cette décision s’inscrit dans une série de nouveaux accords conclus entre l’Australie et le Canada visant à renforcer la coopération dans le domaine des ressources stratégiques, essentielles pour les technologies de pointe et les industries de défense.

Les pays occidentaux cherchent à sécuriser leurs chaînes d’approvisionnement en minéraux critiques et à réduire leur dépendance à la Chine, qui domine encore largement la production et le traitement de ces ressources indispensables à la fabrication de semi-conducteurs, de batteries et d’équipements militaires.

L’adhésion de l’Australie à l’alliance du G7 doit permettre d’intensifier les investissements, la coopération industrielle et le partage de technologies entre les pays partenaires.

L’Australie possède d’importantes réserves de minéraux critiques, notamment le lithium et les terres rares, tandis que le Canada dispose également de ressources stratégiques et d’une industrie minière développée.

Cette initiative s’inscrit dans une stratégie plus large des pays occidentaux visant à renforcer la sécurité économique et technologique face aux rivalités géopolitiques croissantes.