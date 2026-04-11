La Russie classe l’université Stanford parmi les organisations « indésirables »

Les autorités russes ont inscrit l’université américaine Stanford sur leur liste des organisations dites « indésirables », interdisant de fait toute activité de l’établissement sur leur territoire. Cette décision expose également les personnes en lien avec l’institution à des poursuites judiciaires.

La législation prévoit que toute forme de collaboration, y compris le paiement de frais de scolarité ou la diffusion de contenus liés à l’organisation, peut être sanctionnée. Cette mesure concerne désormais un nombre croissant d’établissements étrangers.

Une liste élargie depuis le début du conflit en Ukraine

Plusieurs universités et ONG internationales figurent déjà sur cette liste, parmi lesquelles Yale, Berkeley ou encore des organisations comme Greenpeace et Transparency International. Ce dispositif, instauré en 2015, a été utilisé de manière plus intensive ces dernières années.

Depuis le début de l’offensive en Ukraine en 2022, les autorités russes ont renforcé les restrictions visant la société civile et les institutions étrangères, dans un contexte de durcissement du contrôle politique et des activités jugées sensibles.