L’escalade militaire autour de l’Iran a entraîné une hausse significative des revenus pétroliers de la Russie, qui engrangerait environ 150 millions de dollars supplémentaires par jour grâce à la flambée des prix de l’énergie.

Selon plusieurs estimations du marché, la hausse des tensions au Moyen-Orient a fait grimper les prix du pétrole, ce qui profite directement à Moscou, dont les exportations d’hydrocarbures restent une source majeure de revenus malgré les sanctions occidentales.

Dans le même temps, les États-Unis ont annoncé de nouvelles sanctions visant le secteur pétrolier russe. Toutefois, Washington a également accordé une dérogation temporaire de 30 jours permettant la poursuite de certaines livraisons de pétrole russe.

Cette mesure vise à éviter une perturbation trop brutale de l’approvisionnement énergétique mondial, alors que la guerre impliquant l’Iran a déjà provoqué de fortes tensions sur les marchés pétroliers.

Cette situation souligne une contradiction apparente dans la stratégie américaine : maintenir la pression économique sur Moscou tout en limitant les risques d’une flambée incontrôlée des prix de l’énergie.

L’évolution du conflit au Moyen-Orient continue ainsi d’avoir des répercussions directes sur les flux énergétiques mondiaux, les marchés pétroliers et les équilibres économiques internationaux.