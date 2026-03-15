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La guerre contre l’Iran fait bondir les revenus pétroliers de la Russie

15 mars 2026 1 minute de lecture PAR Service actualité internationale
La guerre contre l’Iran fait bondir les revenus pétroliers de la Russie
La guerre contre l’Iran fait bondir les revenus pétroliers de la Russie

L’escalade militaire autour de l’Iran a entraîné une hausse significative des revenus pétroliers de la Russie, qui engrangerait environ 150 millions de dollars supplémentaires par jour grâce à la flambée des prix de l’énergie.

Selon plusieurs estimations du marché, la hausse des tensions au Moyen-Orient a fait grimper les prix du pétrole, ce qui profite directement à Moscou, dont les exportations d’hydrocarbures restent une source majeure de revenus malgré les sanctions occidentales.

Dans le même temps, les États-Unis ont annoncé de nouvelles sanctions visant le secteur pétrolier russe. Toutefois, Washington a également accordé une dérogation temporaire de 30 jours permettant la poursuite de certaines livraisons de pétrole russe.

Cette mesure vise à éviter une perturbation trop brutale de l’approvisionnement énergétique mondial, alors que la guerre impliquant l’Iran a déjà provoqué de fortes tensions sur les marchés pétroliers.

Cette situation souligne une contradiction apparente dans la stratégie américaine : maintenir la pression économique sur Moscou tout en limitant les risques d’une flambée incontrôlée des prix de l’énergie.

L’évolution du conflit au Moyen-Orient continue ainsi d’avoir des répercussions directes sur les flux énergétiques mondiaux, les marchés pétroliers et les équilibres économiques internationaux.

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