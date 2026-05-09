Kim Jong-un réaffirme son alliance militaire avec la Russie dans un message adressé à Poutine

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a réaffirmé samedi que les relations avec la Russie constituaient une « priorité absolue » pour la Corée du Nord, dans un message adressé au président Vladimir Poutine à l’occasion des célébrations du Jour de la Victoire.

Dans ce message relayé par l’agence officielle nord-coréenne KCNA, Kim Jong-un a salué l’anniversaire de la victoire soviétique contre l’Allemagne nazie lors de la Seconde Guerre mondiale et a insisté sur l’importance stratégique du partenariat entre Pyongyang et Moscou.

Le dirigeant nord-coréen a également confirmé l’engagement de son pays à respecter les obligations prévues par le traité de défense mutuelle signé avec la Russie en 2024 lors de la visite de Vladimir Poutine à Pyongyang.

Ce « traité de partenariat stratégique global » comprend notamment une clause de défense mutuelle renforçant considérablement les liens militaires entre les deux pays.

Selon des responsables sud-coréens, ukrainiens et occidentaux, la Corée du Nord aurait envoyé environ 14 000 soldats dans la région russe de Koursk pour soutenir les forces russes dans la guerre contre l’Ukraine.

Ces mêmes sources affirment que les troupes nord-coréennes auraient subi de lourdes pertes au combat, avec plus de 6 000 soldats tués depuis leur déploiement aux côtés de l’armée russe.

Le rapprochement entre Moscou et Pyongyang inquiète de plus en plus les pays occidentaux et leurs alliés asiatiques, qui redoutent une coopération militaire accrue entre les deux régimes dans un contexte de tensions internationales grandissantes.