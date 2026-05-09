Israël va libérer et expulser les militants de la flottille à destination de Gaza

Les militants arrêtés après l’interception par Israël de la flottille Global Sumud en route vers Gaza doivent être libérés puis expulsés du territoire israélien, selon des informations rapportées vendredi.

La flottille, organisée par des militants pro-palestiniens, affirmait transporter de l’aide humanitaire destinée à la bande de Gaza lorsqu’elle a été interceptée par les forces israéliennes en eaux internationales.

Parmi les personnes détenues figure l’activiste espagnol Saif Abu Keshek, qui avait comparu cette semaine devant un tribunal à Beersheba, dans le sud d’Israël.

Les gouvernements du Brésil et de l’Espagne ont dénoncé cette détention, estimant qu’elle était illégale. L’organisation israélienne de défense des droits humains Adalah a indiqué qu’elle surveillerait la procédure afin de s’assurer que les militants soient effectivement libérés et expulsés conformément aux annonces des autorités.

L’affaire intervient dans un contexte de fortes tensions autour de Gaza et des opérations israéliennes dans la région, alors que plusieurs organisations internationales réclament un accès humanitaire plus large au territoire palestinien.