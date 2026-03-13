Israël a lancé une nouvelle phase de son offensive contre l’Iran en ciblant des points de contrôle tenus par les Gardiens de la révolution iraniens, sur la base de renseignements transmis par des informateurs présents sur le terrain, selon une source proche de la stratégie militaire israélienne.

Ces frappes s’inscrivent dans la campagne aérienne menée conjointement par Israël et les États-Unis contre des infrastructures militaires iraniennes. Les opérations visent notamment à affaiblir les forces d’élite iraniennes, considérées comme un pilier de la sécurité du régime.

Selon cette source, des informateurs situés à Téhéran auraient fourni à Israël des informations sur l’emplacement de plusieurs points de contrôle, dont au moins trois auraient été frappés au cours des derniers jours.

L’armée israélienne a indiqué avoir ciblé jeudi des positions tenues par le Basij, une force paramilitaire placée sous l’autorité des Gardiens de la révolution et souvent mobilisée pour réprimer les manifestations en Iran.

Israël affirme que ses objectifs de guerre incluent la destruction des capacités militaires et nucléaires iraniennes. Le gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahu a également évoqué la volonté de créer les conditions permettant aux Iraniens de renverser leur gouvernement, tout en reconnaissant que ce scénario reste incertain.

Malgré les bombardements et les tensions croissantes, aucune dissidence organisée contre les autorités iraniennes n’a été observée à ce stade, et rien n’indique que les dirigeants de la République islamique envisagent de céder le pouvoir.