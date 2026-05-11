“Il n’y a rien à célébrer” : des milliers de mères de disparus manifestent au Mexique avant la Coupe du monde 2026

Des milliers de personnes ont défilé dimanche dans les rues de Mexico à l’appel de collectifs de familles de disparus, menés principalement par des mères réclamant justice pour leurs proches disparus dans les violences liées au narcotrafic qui frappent le pays depuis des décennies.

Organisée à l’occasion de la fête des mères, cette mobilisation annuelle a pris cette année une dimension particulière à l’approche de la Coupe du monde de la FIFA 2026, que le Mexique coorganisera avec les États-Unis et le Canada. Les manifestants ont dénoncé l’impunité persistante et appelé les supporters de football du monde entier à soutenir leur combat.

Dans un communiqué, les collectifs de familles ont affirmé qu’« il n’y a rien à célébrer, car les mères du Mexique disputent le match le plus difficile : celui de la justice ». Tout au long du cortège, des manifestants ont scandé : « Mexique, champion des disparitions ! »

La marche a traversé le célèbre boulevard Paseo de la Reforma, où les participants brandissaient des pancartes et des photos de proches disparus. Le cortège est notamment passé devant un rond-point devenu un symbole du drame des disparitions au Mexique, recouvert en permanence de portraits de personnes introuvables.

Parmi les manifestants figurait Graciela Perez Rodriguez, dont la fille ainsi que quatre autres membres de sa famille ont disparu en 2012 dans l’État de Tamaulipas, dans le nord du pays, alors qu’ils revenaient d’un voyage aux États-Unis. « Nous avons dû commencer à nous battre, car personne ne voulait prendre en charge l’affaire de disparition », a-t-elle déclaré.

Le Mexique est confronté depuis des années à une crise majeure des disparitions forcées et des violences liées au crime organisé. Des dizaines de milliers de personnes sont officiellement portées disparues, tandis que de nombreuses familles accusent les autorités de lenteur, de négligence ou d’inaction dans les enquêtes.

À l’approche du Mondial 2026, les collectifs espèrent profiter de l’attention internationale portée au pays pour rappeler que derrière l’image festive du football, des milliers de familles continuent de chercher leurs proches disparus et d’attendre des réponses des autorités mexicaines.