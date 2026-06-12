Il lui vole un jackpot de 5,4 millions de dollars : un vendeur de loterie espagnol condamné à la prison

Un vendeur de loterie espagnol a été condamné à trois ans et demi de prison pour avoir tenté de s’approprier un jackpot de 4,7 millions d’euros, soit environ 5,4 millions de dollars, remporté par l’un de ses clients en 2012. La décision a été rendue par un tribunal de La Corogne, dans le nord-ouest de l’Espagne.

Selon les documents judiciaires, l’affaire a débuté lorsque le détenteur du billet gagnant s’est présenté dans un point de vente pour faire vérifier ses numéros. Le vendeur aurait alors compris que le ticket était gagnant mais aurait volontairement trompé son client en lui affirmant qu’aucun numéro ne correspondait au tirage.

Profitant de cette supercherie, il aurait ensuite tenté de récupérer le gain en prétendant avoir trouvé le billet gagnant dans son commerce. Les autorités de la loterie ont toutefois jugé la situation suspecte et ont refusé de verser les fonds, conservant le ticket en attendant de déterminer son véritable propriétaire.

Malgré ce blocage, le vendeur a continué à réclamer le jackpot pendant près de huit ans, multipliant les démarches pour tenter d’obtenir les millions d’euros associés au billet. Les enquêteurs ont finalement établi que le ticket appartenait bien au client initial.

Entre-temps, le véritable gagnant est décédé en 2014. Le tribunal a néanmoins décidé que l’intégralité du gain devait être versée à ses héritiers, reconnaissant ainsi leurs droits sur la somme remportée.

La justice espagnole a reconnu le vendeur coupable de fraude aggravée. La peine prononcée s’élève à trois ans et demi d’emprisonnement, même si le jugement n’est pas encore définitif et peut encore faire l’objet d’un recours devant la Cour suprême espagnole.

Cette affaire, qui aura duré plus d’une décennie, est devenue l’un des dossiers de fraude liés aux jeux de hasard les plus marquants de ces dernières années en Espagne, illustrant les difficultés rencontrées pour établir la propriété d’un billet gagnant lorsque celui-ci fait l’objet d’une contestation.