Haïti sombre dans le chaos : hôpitaux évacués et nouveau-nés déplacés sous les tirs des gangs

La situation sécuritaire continue de se dégrader à Port-au-Prince, où de violents affrontements entre gangs rivaux ont forcé plusieurs hôpitaux à évacuer leurs patients. L’organisation humanitaire Médecins Sans Frontières (MSF) a annoncé lundi la suspension de ses activités dans le quartier de Cité Soleil, théâtre de combats particulièrement intenses depuis deux semaines.

Selon MSF, les violences se sont aggravées au cours du week-end et les tirs se poursuivent sans interruption depuis dimanche matin. Des centaines d’habitants ont trouvé refuge dans les installations de l’organisation humanitaire, alors que les affrontements armés plongent une nouvelle fois la capitale haïtienne dans le chaos.

L’un des agents de sécurité de MSF a été blessé par une balle perdue à l’intérieur même de l’enceinte de l’hôpital. Face à l’intensité des combats, les équipes médicales ont été contraintes d’évacuer des patients, tandis que les soins devenaient quasiment impossibles à assurer dans des conditions de sécurité acceptables.

L’hôpital Fontaine, également situé dans la zone touchée par les affrontements, a lui aussi procédé à des évacuations d’urgence. L’établissement a notamment déplacé des nouveau-nés hospitalisés en soins intensifs. MSF a indiqué avoir accueilli certains patients transférés depuis cet hôpital, dont plusieurs femmes enceintes ayant accouché durant la nuit.

Dans un communiqué, l’organisation a affirmé qu’aucun hôpital ne restait actuellement opérationnel dans les secteurs où se déroulent les combats. MSF explique que les besoins médicaux augmentent de manière exponentielle, mais que les conditions sécuritaires rendent impossible la protection des patients et du personnel soignant.

Les groupes armés impliqués dans les affrontements étaient auparavant alliés au sein d’une coalition criminelle opérant à l’échelle de la capitale. Leur rupture a provoqué une nouvelle vague de violences qui accentue encore la crise humanitaire et politique que traverse Haïti depuis plusieurs années.

Cette nouvelle flambée de violence intervient alors que le Premier ministre haïtien a récemment estimé que le pays était trop instable pour organiser les élections prévues en août. La communauté internationale s’inquiète désormais d’un effondrement encore plus profond des institutions et des services essentiels dans le pays.